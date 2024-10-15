İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, hastanenin hizmete girmesinin birini yılında, sayısal verileri açıkladı. Başhekim Gökalp, bugüne kadar 2 buçuk milyondan fazla insan ayaktan tedavi hizmeti aldığını açıkladı.

İzmir Şehir Hastanesinin hizmete girmesinin birinci yılı geride kalırken, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, önemli değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarıyla gerçekleşen toplantıda, bir yıldaki sayısal verileri açıklayan Gökalp, hastanede bir yılda 2 buçuk milyondan fazla hastanın ayakta, 300 binin acil servisten, 100 bin kişinin de yatarak tedavi gördüğünü dile getirdi.

Bir yıl raporu

Basın mensuplarına açıklama yapan İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, sayısal verileri açıkladı. Gökalp, "Türkiye’nin en büyük 4’üncü şehir hastanesi özelliğindeyiz. 2 bin 60 yatak kapasitesine sahibiz. Hastanemiz açıldığı ilk günden itibaren bölgenin öncü hastanesi konumuna gelmiştir. Hastanemizde bugüne kadar 2 buçuk milyondan fazla insan ayaktan tedavi hizmeti almıştır. Bunun yaklaşık 300 bini acil servisten oldu. Bunun dışında 100 binden fazla hastamız da yatarak tedavi gördü. 350 yoğun bakım yatağına sahibiz. Buna bağlı olarak da 20 bine yakın hastamızı yoğun bakımda tedavi ettik. Hastanemizde yaklaşık 100 bin ameliyat gerçekleşti. Bunların pek çoğu ABC grubu dediğimiz özellikli ameliyatlar grubundadır. Organ nakli konusunda kalp nakli dışında diğer organ nakilleriyle ilgili elimizde ruhsatlarımız mevcuttur; 40 hastamıza da organ nakli gerçekleştirdik. Yanık ünitemiz de oldukça kapsamlı bir şekilde hizmet vermektedir. Bunun dışında psikiyatri alanında hem açık hem de kapalı psikiyatrlarımız var. Hem çocuklara hem de yetişkin hastalara hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 100 yataklı bir psikiyatri servisimiz mevcut. Onkoloji alanında da hastanemiz çok ileri seviyede. Hem tedavisinde hem tanısında bugün dünyadaki tüm hastanelerde olan imkanlar bizim hastanemizde de mevcuttur" açıklamasında bulundu.

"Hastanın bütün işlemleri bu hastanede yapılabilmektedir"

Prof. Dr. Gökalp, "Hastanemizde yaklaşık 8 bin 500 personel çalışmakta; bunun 6 bini de kamu personelidir. Tüm Ege Bölgesi ve ülkenin değişik yerlerinden sevk alarak tedavilerini gerçekleştirebiliyoruz. Bir başka özelliğimiz de, neredeyse hiç bir hasta bu hastane kapısından içeri girdikten sonra yapılmayan bir işlemden dolayı başka bir hastaneye sevk olmamıştır. Hastanın bütün işlemleri bu hastanede yapılabilmektedir" diye konuştu.