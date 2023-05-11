İzmir’de polis ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamalar sürerken, okul çevresindeki denetimlerde özellikle park bahçe ve iş yerlerinde sıkı kontrol sürdürüldü.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, polis ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamalar hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede, ilçede okul çevrelerinde bulunan 13 internet kafe, 13 oyun salonu, 36 kahvehane, 55 park ve bahçe ile 30 tekel bayi polis ekipleri tarafından denetlendi. Denetlemeler esnasında polis ekipleri çocuklarla birlikte oyun da oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Yapılan açıklamada ise "Çocuk ve gençlerimizin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi adına denetimlerimiz devam edecektir" sözlerine yer verildi.