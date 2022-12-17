İzmir polisi, yılbaşı öncesi Karşıyaka, Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 11 ton 845 litre taklit etil alkol ele geçirdi. Operasyon yapılan adreslerin arasında taklit etil alkol üreten dezenfektan ve kozmetik fabrikaları olduğu da öğrenildi.

İzmir polisi, yılbaşı öncesi Karşıyaka, Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 11 ton 845 litre taklit etil alkol ele geçirdi. Operasyon yapılan adreslerin arasında taklit etil alkol üreten dezenfektan ve kozmetik fabrikaları olduğu da öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte etil alkol ve içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla, kozmetik ve dezenfektan fabrikaları adı altında faaliyet göstererek, taklit etiketlerle ambalajlanan etil alkolleri vatandaşlara satışa sunan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Karşıyaka, Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde, 8 ikamet 1 araç, 1 depo ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda; 11 TON 845 litre etil alkol, 4 bin 704 adet boş etil alkol bidonu, 3 bin 243 adet taklit etiket, 133 adet içki aroması, 300 adet koli, 1 adet krom kazan ele geçirildi.

5 tutuklama

Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheliye adli işlem yapıldığı bildirilirken T.A, T.K, M.A, O.T.M, R.Y isimli 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.