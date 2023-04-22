İzmir’in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu tacirlerinin suçüstü yakalanmasıyla başlayan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 207 bin lira para ele geçirildi.

Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde özel olarak kurulan Narko Tim ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Operasyonun devamında şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda, 2 bin 736 adet captagon hap, 694 adet bandrolsüz sigara, bir adet ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 207 bin 800 zira nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklandı.