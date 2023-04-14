İzmir polisi, sigara kaçakçılarına yapılan dev operasyonda 5 milyondan fazla doldurulmuş sigaraya el koyarken, olayla ilgili 1 şüpheli de tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalarda insan sağlığına ciddi zararları olan ve sağlıksız ortamlarda üretilerek, depolanan ve satışa sunulan yasa dışı tütün mamullerinin satışıyla ilgili operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından tespit edilen şüphelilere ait, Buca’da 3 araç ile Karşıyaka’da 1 depo ve 1 işyerinde yapılan aramalarda 5 milyon 755 bin 600 adet doldurulmuş sigara ve 258 bin 600 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.