İzmir’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte (naylon) fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı tespit edilen 3 şüphelinin, Konak ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 4 adresine operasyon düzenlendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sahte fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı tespit edilen 3 şüphelinin, Konak ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 4 adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 11 farklı şirkete ait 10 milyon tutarında tahsilat makbuzu, içinde şirket bilgileri bulunan 5 adet ajanda, yabancı uyruklu şahıslara ait 3 adet pasaport, 90 farklı şirketin sevk irsaliyeleri, çok sayıda dolu-boş senet, fatura koçanı, ödeme belgesi, makbuz defteri ile dijital materyallere el konuldu. 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.