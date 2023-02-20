Hatay’da deprem bölgesinde görev alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, doğum günü olan depremzede çocuğa sürpriz hazırladı.

Hatay’da deprem bölgesinde görev alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, doğum günü olan depremzede çocuğa sürpriz hazırladı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde yıkıcı etki gösteren iki büyük depremin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık bin personel ile bölgede görev aldı. Deprem bölgesinde bulunan İzmir polisi, bölgedeki asayişi sağlamak ve yardım görevlerinin yanı sıra, asrın felaketini yaşayan depremzede çocukların yüzünü güldürmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin en çok zarara uğrattığı Hatay ilinde görev alan polis ekipleri, Sümeyye adındaki bir kız çocuğuna doğum günü sürprizi yaptı. Polis ağabey ve ablalarının pasta getirdiği ve mum üflettiği Sümeyye ve ailesi polis ekiplerine teşekkür ederken, sürpriz kutlama İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı. Paylaşımda, "Biz hep birlikte, biz hep gönül gönüle... Hatay’da görevli meslektaşlarımız depremzede kardeşimiz Sümeyye’nin doğum gününü kutladılar. İyi ki doğdun Sümeyye..." açıklaması yer aldı.