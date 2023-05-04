İzmir’de yaşayan ve polisleri çok seven Ümmü Gülsüm’e, polisler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kapıda polisleri gören Gülsüm, gözyaşlarına hakim olmadı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da yaşayan bir kişinin İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan yeğeni Ümmü Gülsüm için ‘Polisleri çok seviyor ve bugün doğum günü polislerimiz sürpriz yapabilir mi?’ ricası üzerine harekete geçti. Ekipler, Gülsüm’ün oturduğu eve giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Kapıda polisleri gören Gülsüm gözyaşlarına hakim olmadı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, Gülsüm polislerin getirdiği pastayı üfleyerek yeni yaşını kutladı.