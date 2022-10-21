İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu satıcılığı olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu satıcılığı olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İlçeye bağlı Zafer Mahallesi’ne bir adrese düzenlenen operasyonda polis ekiplerinin titizi takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.A., E.T., O.K. ve N.A. isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada; 1 adet hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde ve şüphelilere ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.