İzmir’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 150 gram bonzai ve 20 bin ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışma sonucu şüpheliler, 11 kilo 150 gram bonzai, 20 bin ecstasy hap ile yakalandı. Polis ekiplerince şüpheliler A.D., H.C.A. ve A.V., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.C.A. ve A.V., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.