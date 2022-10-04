Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarı ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanlara ilçede belirlenen yerlere mama bırakıldı.

İzmir’de içki sofrasında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe veren Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir’de içki sofrasında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe veren Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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