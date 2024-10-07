Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası yenilenerek çehresini değiştirdi. Oda başkanı Cezmi Çulhaoğlu, ‘Üyelerimize yakışır bir merkeze kavuştuk. Yenileme çalışmalarında oda bütçesinden harcama yapmadık. Komple bina tadilatına 750 bin lira harcandı. Esnaftan imece usulü yardım toplandı, herkes bütçesine göre kararınca katkı koydu. Hizmet merkezimiz yenilendi, üst kattaki açık terasımızı da eğitim salonuna dönüştürdük. Bilgisayarlarımızı yeniledik, kamera sistemi kurduk, tabelamıza kadar komple bina tadilatını gerçekleştirdik. Camiamıza hayırlı olsun’ dedi.İZMİR (İGFA) - Odanın yeni eğitim salonunda yapılan ilk esnaf toplantısına İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, 16. Bölge (İzmir) Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdem Hünü, İESOB yöneticileri ve İzmirli oda başkanları da katıldı.

Eğitim salonunda sık periyotlarla ilçe esnaf sanatkarını bir araya getirecek buluşmalar tertipleyeceklerini kaydeden Çulhaoğlu, ‘İlk toplantımızda Esnaf Odalarının ve Esnaf Kooperatiflerinin iki değerli Birlik Başkanı da aramızdaydı. Salonumuz 40 kişi kapasiteli, 70 metrekarelik bir alana sahip. Biz ara katı da yeniledik. Yani iki katla beraber 120 metrekareye yakın alana tadilat yaptık. İzmir Esnafının Başkanı Yalçın Ata da bizlerden desteklerini esirgemedi.

ATA’YA TEŞEKKÜR…

İESOB Başkanı Yalçın Ata ve İESOB yöneticileri salonumuzda bulunan eğitim masalarını ve sandalyelerini bizlere hediye etti. Pınarbaşı’ndaki esnaf dayanışmasında onların da tuzu oldu. İESOB Başkanı Yalçın Ata’yı ve Birlik yöneticilerimizi her çalışmamızda yanımızda görüyoruz. Pınarbaşı esnaf camiası adına Başkanımıza teşekkür ediyoruz’ diye konuştu.

Toplantıda Yalçın Ata ile Erdem Hünü, Cezmi Çulhaoğlu ve yönetimini tebrik ederken, ilçe esnaf sanatkarlarından gelen sorulara da ayrıntılı cevaplar verdiler. Toplantı sonunda Ata ve Hünü, odanın eski başkanlarına oda yönetimi tarafından hazırlanan şükran plaketlerini sundular.

ATA: ‘İNANCIN ESERİ’..

Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu’nun İzmir Esnaf Teşkilatı’ndaki en çalışkan başkanların başında geldiğini hatırlatan İESOB Başkanı Yalçın Ata, yapılan çalışmanın tüm esnaf camiasına örnek oluşturduğunu söyledi.

Ata, ‘Bu bina azmin, inancın, dayanışmanın bir sembolüdür. Yenilenen merkezimiz, Pınarbaşı esnafının birlik ve beraberliğinin, camia içinde yaşatılan sevginin ve yardımlaşma duygusunun bir eseridir.

Bir süre önce odamızı ziyarete geldiğimde en üst kat teras idi. Bırakın çatıyı tuğla örülü bir duvarı bile yoktu. Aynı alanda çok kısa bir süre içinde, çeşitli amaçlara hizmet verecek yepyeni bir tesis oluşturuldu. Burada eğitimler, toplantılar düzenlenecek, misafirler ağırlanacak. Cezmi Çulhaoğlu’nun şahsında Pınarbaşı esnafının yüz akı olacak bu tesisi düşünen ve hayata geçiren tüm oda yöneticilerini ve katkı koyan herkesi gönülden kutluyorum. İzmir Birliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışkan ve azimli oda yöneticilerimizin yanında olacaktır’ şeklinde konuştu.