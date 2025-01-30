İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı’nda gerçekleştirecekleri projeleri tanıtarak önemli müjdeler verdi.İZMİR (İGFA) - zmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Pınarbaşı Esnaf Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu’nu ziyaret eden Başkan Eşki, Pınarbaşı’nda yapılacak yatırımları anlattı. Ziyarette Başkan Tugay, yarış pistinin kaldırılarak Bornova Belediyesiyle ortak bir rekreasyon alanına dönüştürüleceği müjdesini verirken, Başkan Eşki ise Pınar Caddesinin baştan sona yenileneceğini, karakol sorununun çözüldüğünü, Taziye Evi’nin temelinin atılacağını ve tüm projelerin de 2 ay içinde tamamlanacağını duyurdu.

KARAKOL SORUNU ÇÖZÜLDÜ, TAZİYE EVİ YOLDA

Pınarbaşı’ndaki uzun süredir çözülemeyen karakol sorununun Bornova Belediyesi tarafından çözüldüğünü belirten Başkan Eşki, emniyet birimlerine yer tahsis edildiğini duyurdu. Ayrıca bölge halkının ihtiyaçlarına yanıt verecek bir Taziye Evi temelinin kısa süre içinde atılacağı müjdesini verdi.

PINAR CADDESİ BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Başkan Eşki, ‘’Pınarbaşı’nın en işlek noktalarından biri olan Pınar Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışması yapılacak. Kemalpaşa Caddesi’nden Pınarbaşı’nın merkezine kadar uzanan güzergâhta asfalt, kaldırımlar, peyzaj düzenlemeleri ve modern ışıklandırma sistemi ile cadde tamamen yenilenecek. 2 ay sonra geldiğimizde tüm çalışmalar bitmiş olacak” dedi.

YARIŞ PİSTİ SPOR VE REKREASYON ALANINA DÖNÜŞÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediyesiyle iş birliği içinde Yarış Pisti’ni kaldıracaklarını ve alanın rekreasyon merkezi olarak yeniden düzenleneceğini açıkladı. Pistin yanında bulunan spor tesislerinin daha işlevsel hale getirilmesi için çalışmalar başlayacak.