Şehir dışından İzmir’e uyuşturucu getiren uyuşturucu sevkiyatçıları İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada 1 kilo 290 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir’e uyuşturucu madde sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kimliği belirlenen Ö.H. adlı şüphelinin yolcu otobüsü ile İzmir’e geleceğini belirleyen ekipler, İzmir Otogarı’nda şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada 1 kilo 290 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemecie tutuklandı.