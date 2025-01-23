İzmir’in ulaşımında önemli bir yer tutan İzotaş İzmir Otogarı, yenilenme ve yerinde dönüşüm çalışmalarıyla daha modern bir görünüme kavuşmaya hazırlanıyor. Otogarda yürütülen kapsamlı çalışmalar, hem fiziksel altyapıyı güçlendirmeyi hem de ziyaretçilere daha konforlu bir deneyim sunmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Devam eden çalışmalar kapsamında otogarın boya ve tadilat işleri hızla tamamlanıyor. Yolcu salonlarından peronlara kadar birçok alanda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilirken, altyapı sistemleri de yenilenerek modern standartlara uygun hale getiriliyor. Bu süreçte elektrik ve su tesisatından havalandırma sistemlerine kadar tüm detaylar gözden geçiriliyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLİYOR

Yenileme ve yerinde dönüşüm çalışmalarına tam gaz devam eden İzmir Otogarı, boya ve tadilattan sonra altyapıya yaptığı ciddi yatırımlarla dikkat çekiyor. Aşırı yağışlara karşı İzmir Otogarı, ikinci büyük yatırımını kanalizasyon ve su tahliye sistemine yaptı.

Yağmur ve pis su hatları komple temizletilerek 50 kombine araç atık bertaraf tesislerine gönderildi. Mevcut olan 10 adet atık su pompasına bakım yapılıp, ek olarak 13 adet 10hp gücünde 25hp ve 50hp pompalarla tahliye sistemi güçlendirildi. Bunlara ilave lokal müdahalelerde kullanılmak üzere 4 adet seyyar pompa takviyesi de kullanıma hazır bulundurulmaya başlandı.

AYDINLATMA SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLDİ

Aydınlatma sisteminin zaman içerisinde yetersizliği ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte var olan sistemin dönüştürülüp yenilenmesi ve ekstra aydınlatmalarla desteklenmesi kaçınılmaz olmuştur. İZOTAŞ yönetimi konu ile ilgili olarak; “Yolcularımızın konforu, güvenliği bizim için her zaman ilk sırada yer alır.

Bu durum göz önünde bulundurularak otogarımız içerisinde tüm açık ve kapalı alanlarda bulunan tüm aydınlatma sistemi yenilenmiştir. Bunlara ilave olarak 250 adet LED armatür ile otogar içerisinde hiçbir karanlık nokta kalmayacak şekilde aydınlatma çalışması yapılmış. Hem yolcularımız hem çalışanlarımız açısından konforlu ve güvenli bir ortam yaratılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dış terminalimizin dış çevresindeki yol, peyzaj ve kaldırım yenileme çalışmaları da yolcularımızın terminalimize giriş yapmadan, çehresini oldukça geliştirmiş ve güzelleştirmiştir”şeklinde bir açıklama yaptı.