Çevreye duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı ve sıfır atık bilincini toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen Narlıdere Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda, Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Etkinlik alanında açılan stantlarda, özellikle sıfır atık ve geri dönüşüm süreçlerine dair bilgilendirici sunumlar yapılırken, Narlıdereli vatandaşlara ambalaj atıkları, tekstil ürünleri, atık piller ve bitkisel atık yağların nasıl dönüştürüldüğü anlatıldı.

Etkinlik kapsamında, çocuklara çevre dostu hediyeler de dağıtıldı. Minik öğrencilere üzerinde bitki tohumları bulunan tohum kalemleri hediye edilirken, doğayla bağ kurmalarını sağlamak ve bitki yetiştirmeye teşvik etmek amacıyla saksıda çiçek de verildi. Etkinlikte çocuklara özel yüz boyama etkinlikleri ve yarışmalar da düzenlenerek keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı.