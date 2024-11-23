İzmir Narlıdere Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 26 Kasım’da sergi açılışı, söyleşi ve müzik dinletisi etkinlikleri düzenleyecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sergi, söyleşi ve müzik dinletisi düzenliyor. Tüm kadınları davetli olduğu etkinlikler 26 Kasım Salı günü Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek. Saat 13.30 itibarıyla Ressam ve Küratör Aygün Selvitopu’nun destekleriyle düzenlenen “Kadınların Sessiz Çığlığı” adlı resim sergisinin açılışı ile başlayacak etkinlikler, saat 15.00’de “Sözümüz Var” başlığıyla Avukat Ferda Demirbaş tarafından gerçekleşecek söyleşi ile devam edecek. Söyleşi bitiminde ise müzisyenler; Murat Sincer ve Özlem Sincer’in Türk Halk Müziği dinletisi, kadınlarla buluşacak.

SERGİ VE SÖYLEŞİ

Kadının toplumsal yaşamda karşılaştığı baskılar, yaşamdaki önemi, şiddetle mücadelesini kapsayan anlatımların tuval ile buluştuğu, yaklaşık 30 eserin yer alacağı Kadınların Sessiz Çığlığı Resim Sergisi 8 Aralık tarihine kadar Narlıdere AKM Resim Sergi Salonu’nda ziyaretçileri ağırlayacak. Narlıdere Belediyesi AKM Nikah Salonu’nda “Sözümüz Var” başlığıyla Avukat Ferda Demirbaş tarafından yapılacak söyleşide ise; Şiddet Türleri ve Etkileri, Şiddet Döngüsü, Şiddete Karşı Alternatif Çözüm Önerileri ve Yasal Mevzuatlar konuları ele alınacak.

MÜZİK DİNLETİSİ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamındaki sergi açılışı ve söyleşinin ardından Murat ve Özlem Sincer, Türk Halk Müziği dinletisi gerçekleştirecek.