İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 3 milyon 30 bin kişi, 2022 yılı ocak-ekim ayları arasında İzmir’deki müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 3 milyon 30 bin kişi, 2022 yılı ocak-ekim ayları arasında İzmir’deki müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre 3 milyon 30 bin yerli ve yabancı turist, 2022 yılının ilk 10 ayında İzmir’de bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Selçuk ilçesinde bulunan Efes, ziyaretçi sayısı bakımından açık ara diğer müze ve ören yerlerinin önüne geçti. Efes Antik Kenti, 2022 yılının ilk 10 ayında 1 milyon 773 bin 52 kişiyi ağırladı.

2022, ilk 10 ayında 2019 yılını geçti

2019 yılının ilk 10 ayında İzmir’e bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 2 milyon 655 bin 472, 2020 yılının ilk 10 ayında 631 bin 695, 2021 yılının ilk 10 ayında 1 milyon 208 bin 617 ve 2022 yılının ilk 10 ayında 3 milyon 30 bin 363 oldu. Ziyaretçiler, bu geziler için en çok temmuz ve ağustos aylarını tercih etti. 2019 yılı boyunca müze ve ören yerlerine giden toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 992 bin 611, 2020 yılında 686 bin 839, 2021 yılında 1 milyon 440 bin 925 oldu.

Ücretsiz ziyaret daha fazla

2022 yılında Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi, Tarih ve Sanat Müzesi, Bergama Müzesi, Efes Müzesi, Çeşme Müzesi, Ödemiş Müzesi, Tire Müzesi, Çakırağa Konağı, Etnografya Müzesi, Agora, Efes, St. Jean, Yamaç Evleri, Akropol, Asklepion, Bazilika, Teos, Metropolis, Klaros ve Klazomenai’yi 1 milyon 356 bin 709 kişi ücretli, 1 milyon 433 bin 327 kişi ücretsiz olarak ziyaret ederken, 240 bin 327 kişi ise Müze Kart ile giriş yaptı.

Ücretli girişler ne kadar

Alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı binlerce turistin akınına uğrayan, en fazla ziyaret edilen Efes Antik Kenti için giriş ücreti 200 TL. Yine bazı müze ve ören yerlerinin giriş ücretleri ise şöyle;

Agora Örenyeri 50 TL, İzmir Arkeoloji Müzesi 25 TL, Tarih ve Sanat Müzesi 30 TL, Bergama Müzesi 20 TL, Efes Müzesi 50 TL, Çeşme Müzesi 50 TL