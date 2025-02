İzmir'de Karaburun Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen Mordoğan Levrek Avı Yarışması keyifli anlara sahne oldu. Gece boyunca süren etkinliğin ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karaburun Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen Mordoğan Levrek Avı Yarışması büyük heyecana sahne oldu. Kocakum Plajı'nda Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve eşi Teoman Erdoğan ev sahipliğindeki programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay da katıldı.

“LEVREK BAHANE DOSTLUK ŞAHANE”

Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Başkan Dr. Cemil Tugay, yarışma alanında kurulan stantları gezerek balıkçıları selamladı ve başarılı bir yarışma diledi. Yarışmanın startını veren Başkan Tugay, “İnanılmaz keyifli ve mutluyum. Karaburun, Mordoğan inanılmaz güzel bir yer. Avın spor amaçlı, spor ruhuyla yapılan bir etkinlik olduğunu görüyorum. Bu ruhu taşıyan herkesi tebrik ediyorum. İzmir'e her zaman centilmenlik, iyilik ve güzellik yakışmıştır. Bu etkinlik daha fazla insan tarafından duyulsun diye biz de elimizden gelen katkıyı vermeye çalıştık. Herkese başarılar diliyorum. Levrek bahane dostluk şahane” diye konuştu.

Yarışma başlangıcında balıkçılara seslenen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Her geçen gün heyecanımız artıyor, büyüyoruz. Yarışmaya yeni şeyler katıyoruz. Katılan bütün herkese gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Bu bir yarışmanın ötesi. Yola çıkarken bir yarışma olarak çıktık ama kıyı bandına baktığınızda her sene gelenler ve yeni eklenenlerle dostlukların kurulduğu, eskilerin pekiştiği, insanların bilgi alışverişinde bulunduğu bir etkinlik oldu” dedi.

Gece boyunca yarışmacıları yalnız bırakmayan Başkan Dr. Cemil Tugay da, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'la olta atarak heyecana ortak oldu. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden yarışma pazar sabahı son buldu.

“DAHA FAZLA KATKI VERECEĞİZ”

Bu yılki yarışmada yalnızca at-çek tekniği kullanıldı. Canlı yem kullanılmayan ve balıkların jüri tarafından ölçüldükten sonra geri salındığı yarışmada sabah saatlerinde ödüller sahiplerini buldu. Ödül törenine katılan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Hepimizin moralini bozmak isteyen, değişik alanlarda cesaretini kırmak isteyenlerin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu bir araya gelişlerimiz hepimiz için mutluluk ama aynı zamanda dayanışma ortamı oluyor. İzmir'in denizi seven, sporu seven çağdaş insanlarını her zaman olduğu gibi sizleri saygıyla selamlıyorum. Gelecek yıl da burada olacağım, elimizden gelen katkıyı daha da fazla vereceğiz. Başka organizasyonlar için de buradan ilham alarak çalışacağız” dedi.

Levrek kategorisinde levrek tutulmadığı için baraküda tutan 2 kişi ödülün sahibi olurken Başkan Tugay; birinci olan Atakan Duman ve ikinci olan Yağız Kesici'ye ödüllerini verdi.

Kategoride geri kalan 3 ödül, katılanlar arasından çekilişle belirlendi. Kalamar ve LFR avı kategorilerinde de ödüller dağıtıldı.