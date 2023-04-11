İşletmelere gerçek üretim ortamında makine başında bir fabrikanın daha verimli olması için yapılması gerekenleri deneyimleme olanağı sunan İzmir Model Fabrika’da görev değişikliği oldu. Danışman İbrahim Anıl Okcu, Osman Arslan’dan görevi devralarak İzmir Model Fabrika Direktörü oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile 2020 yılında hayata geçirilen İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi-Model Fabrika, işletmelere yalın üretim felsefesini ve operasyonel mükemmeliyet ilkelerini, öğren dönüş programları ile yaparak öğrenme teknikleri kullanarak yaygınlaştırmayı hedefleyen bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.

İşletmelere gerçek üretim ortamında makine başında bir fabrikanın daha verimli olması için yapılması gerekenleri deneyimleme olanağı sunan İzmir Model Fabrika’da görev değişikliği oldu. Danışman İbrahim Anıl Okcu, Osman Arslan’dan görevi devralarak İzmir Model Fabrika Direktörü oldu.

Ege Bölgesinde, başta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar olmak üzere KOBİ’lerin verimliliğini Model Fabrika bünyesinde verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile geliştirerek, rekabet güçlerini artırmalarını hedeflediklerinin altını çizen İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Dönem Başkanlığını yürüten İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ile İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, çalışmalarına İbrahim Anıl Okcu direktörlüğünde tam ve yarı zamanlı deneyimli danışmanlık ekipleri ile devam edeceklerini ifade etti.