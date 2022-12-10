Türkiye genelinde gerçekleştirilen ’Silindir Operasyonu’ çerçevesinde, İzmir merkezli yürütülen operasyonda gözaltına alınan toplam 42 şüpheliden 25’i tutuklandı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ’Silindir Operasyonu’ çerçevesinde, İzmir merkezli yürütülen operasyonda gözaltına alınan toplam 42 şüpheliden 25’i tutuklandı.

Ülke genelinde 6 Aralık günü düzenlen ‘Silindir Operasyonu’ çerçevesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir’in Bergama, Aliağa, Dikili ve Kınık ilçelerinde faaliyet yürüten ‘Baybekler’ diye bilinen suç örgütü ile yine İzmir’de suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden 2 farklı şebekeye yönelik 3 aylık yürütülen çalışmaların ardından; İzmir merkezli Gaziantep, Balıkesir, Konya ve Isparta’da toplamda 43 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından şüphelilere ait 60 adres ve 16 araca yönelik düzenlenen operasyonda; 39 adet tabanca, 20 adet tüfek, 1 adet dinamit lokumu, 864 adet değişik çaplarda fişek, 1 torna makinesi, bin 43 adet uyuşturucu hap, 612,57 gram esrar, 685 adet kartuş, 14 adet senet, 7 adet namlu açma aparatı, 3 adet silah kalıbı ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde toplam 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheliden 12’si ifadelerinin ardından emniyetten salıverilirken, adliye sevk edilen 30 şüpheliden 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi, toplamda 25 şüpheli ise tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.