Eğitim ve Kalkınmanın Yaygınlaştırılması için Uluslararası Merkez Derneği (CEIPES Türkiye) tarafından yürütülen ‘Erasmus+ projesi Theavios’ kapsamında, 8-9 Şubat tarihlerinde atölye çalışması gerçekleştirildi. Ortadoğu Engelsiz Eğitim Derneğinin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen etkinlikte, görme engelli oyuncuların tiyatro sahnelerinde daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bazı drama tekniklerinin ön denemeleri yapıldı.

"Toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Proje ile ilgili bilgiler veren proje yöneticisi Onur Şahan, "Derneğimizin merkezi İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alıyor. Yaklaşık 15 yıldır aktif şekilde Avrupa Birliği fonları aracılığıyla genç ve yetişkinlere yönelik projeler yürütüyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gelecek yıllarda da Avrupa Birliği ortaklığıyla bu gibi çalışmaları devam ettirerek toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tiyatro eğitmeni ve yönetmen Ali Kırkar da "Theavios projesi, görme engelli bireylerin tiyatro sahnelerinde yer alabilmeleri için gerekli teknik desteği sağlayarak, sahne sanatlarında erişilebilirliği artırmayı hedefliyor. Projenin önceki aşamalarında, yerli ve yabancı literatür araştırmaları, anketler ve röportajlar yoluyla yapılan ihtiyaç analizi sonucunda bir rapor yayınlandı. Bu rapor, görme engelli oyuncuların sahneye daha aktif katılımını engelleyen mevcut ve potansiyel zorlukları detaylı bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi.

"Fazla bir engelin olmadığının farkına vardılar"

Kırkar, atölye çalışmasına, 3 görme engelli ve 3 görme kabiliyeti olan gönüllü oyuncuların katıldığını aktardı. Sözlerini sürdüren Kırkar, şunları kaydetti: "Katılımcılar, sahne teknikleri ve tiyatro sanatlarının farklı boyutlarına dair deneyimlerini paylaştı. Etkinlik, oyuncuların birlikte sahne üzerinde eşit ve uyumlu bir çalışma gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla pratikler ve teknik alıştırmalarla zenginleştirildi. Görme engelli katılımcılar, tiyatro sahnelerinde daha fazla yer alabilmenin karşısında düşünülenin aksine, aslında fazla bir engelin olmadığının farkına vardılar."

"Engel, engeli tanımlayanların bakışındadır"

CEIPES Türkiye’nin düzenlediği etkinliğin, tiyatroda daha fazla engelli bireyin yer alması ve toplumsal hayatta daha geniş bir sosyal katılım sağlaması adına büyük bir önem taşıdığını kaydeden Kırkar, "Theavios projesi ile görme engelli bireylerin sanat ve kültür alanlarında eşit şart ve fırsatlara sahip oldukları takdirde başka bir engelin söz konusu olmadığını vurguluyor. Genelde sanat özelde tiyatro herkes içindir. Görme engelli olsun veya olmasın her birey sahnede kendine dair ve insanlığa dair durumları estetik olarak ifade etmekte benzer imkanlara sahiptir. Engel, engeli tanımlayanların bakışındadır" açıklamalarına yer verdi.

Görme engelli oyuncuların tiyatro sahnelerinde daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan CEIPES Türkiye yöneticileri, projenin ilerleyen dönemlerinde de çeşitli etkinliklerle bu alandaki çalışmalarına devam etmeyi planladıklarını söylediler.