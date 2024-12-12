İzmir'in Menderes ilçesinde sol düşüncenin tarihsel derinliklerine inen, bugünkü etkilerini analiz eden ve geleceğe dair umutlarını tartışmaya açan önemli bir panele ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “İZMİR (İGFA) - İzmir'in Menderes ilçesinde "Geçmişten Geleceğe: Solun Kökenleri, Bugünkü Rolü ve Gelecekteki Umutları” başlıklı etkinlik, 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Menderes Belediyesi Nikah, Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Etkinliğin düzenleyicisi Mali Müşavir İsmail Karabel üstlenirken, panelin konuşmacıları arasında dikkat çeken iki önemli isim yer alıyor. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve Dev-Genç’in ilk genel başkanı Atilla Sarp, Türkiye’de sol düşüncenin tarihsel serüvenini, toplumsal değişimlerdeki etkisini ve gelecekteki olası yol haritasını masaya yatıracak.

Musa Çam, yıllardır siyasetin içinde bir isim olarak sol değerlerin siyasi arenadaki karşılığını yorumlarken, Atilla Sarp gençlik hareketlerinin ilk kıvılcımlarını yakan bir isim olarak deneyimlerini paylaşacak. Panel, yalnızca geçmişin analizine odaklanmayacak; aynı zamanda bugünün sorunlarına dair çözüm önerileri sunarak geleceğe ışık tutmayı amaçlayacak.

Toplumsal dayanışma, adalet ve eşitlik gibi temel değerlerin yeniden tartışılacağı etkinlik, sol düşüncenin yalnızca bir ideolojik duruş olmadığını, aynı zamanda toplumsal değişim için bir rehber niteliği taşıdığını vurgulamayı hedeflerken, etkinlik boyunca, geçmişin deneyimlerinden çıkarılan dersler, bugünün dinamikleriyle birleştirilerek gelecekte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ele alınacak.