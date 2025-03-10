İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Kordon’da su taşkınlarını önlemek amacıyla başlattığı “Acil Eylem Paketi” düzenlemesinde sona gelindi. Sahil boyunca geçici fırtına duvarı oluşturulurken, Kordon’a 6 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazandırıldı. Peyzaj ve sosyal alan düzenlemeleri ise devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Kordon’da deniz taşkınlarını önlemek ve İzmirlilerin kıyı şeridini daha konforlu kullanımını sağlamak için başlattığı “Acil Eylem Paketi” çalışmalarında sona gelindi.

Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar olan bin 700 metrelik sahil şeridinde kıyıya paralel geçici fırtına duvarının yapımı tamamlanırken, kıyı boyunca yapılan peyzaj düzenlemeleriyle Kordon daha yeşil bir görünüme kavuştu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen peyzaj düzenlemesinde, su taşkınlarına ve iklim krizinin etkilerine dayanıklı bitkiler tercih edilerek Kordon’da yıl boyunca yeşil dokunun korunması hedeflendi. Alanda peyzaj düzenlemelerinin devam ettiği, kent mobilyaları, oturma ve yeni aktivite alanları ile seyir teraslarının montajının ardından çalışmaların tamamlanacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi peyzaj düzenlemelerinde deniz semizi, zakkum, defne, Arap yasemini, akkavak, ılgın ve palmiye bitkilerini kullandı. Bitkilerin sulanması için alana sulama tesisatı kuruldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Güney Alanlar Şube Müdürlüğü Şefi Umut Gök, çalışmalar kapsamında Kordon’a 6 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldığını söyledi. Gök, 10 bin 440 metrekarelik bir peyzaj alanına 43 bin çalı bitkisi ile 185 adet ağaç diktiklerini aktararak, 8 bin 100 metrekarelik alanda çim seriminin devam ettiğini bildirdi. Seçilen bitkilerin tuzlu suya dayanıklı bitkiler olduğunu aktaran Gök, “Geçmiş dönemlerde yaşadığımız taşkınlarda tüm peyzaj alanlarımız, yeşil alanlarımız tahrip olmuştu. Bu tahribatı önlemek adına daha çok tuzlu suya dayanıklı bitkileri tercih ettik” dedi.

KENT MOBİLYALARI VE OYUN ALANLARIYLA DAHA ETKİN KULLANIM

Bu projeyle deniz taşkını riskini önlerken vatandaşlara daha konforlu, daha geniş yeşil alanlar ve daha ferah bir sahil sunduklarını ifade eden Gök, “Projenin yüzde 95’i tamamlanmış durumda. Sahil kısmında çeşitli yerlerde aktivite alanları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız, sahilde daha fazla vakit geçirebilecek. Şu an alanda gölgeliklerimiz mevcut. Kordon’un çeşitli yerlerine oturma alanları, kent mobilyaları eklenecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı toplam bin 700 metrelik sahil şeridinde kıyıya paralel geçici fırtına duvarı ve sel kapılarının yapımını tamamladı. Düzenlemeyle, Kordon’da olası bir afetin etkisi azaltılmış oldu. Körfez’deki dalgaların en çok etki yarattığı Cumhuriyet Meydanı’ndaki düzenleme sayesinde can güvenliği de sağlanmış oldu. Alanda yapımı tamamlanan set dalgaların meydanda oluşturduğu tehdidin önüne geçti.

Fen İşleri Dairesi ekipleri, fırtına duvarının yanı sıra Kordon’un sahil şeridindeki yürüyüş yolunu da tamamen yeniledi. Daha önceki formunda, kırık ve açık aralıklı taşlardan oluşan yürüyüş yolu, özellikle engellilerin, yaşlıların ve bebek arabalarının da erişimine uygun düz bir zemine kavuşturuldu. Yürüyüş yolu düzenlemeleriyle eş zamanlı olarak alanın aydınlatma sistemi de baştan sona elden geçirildi.