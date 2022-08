İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 28 Ekim-6 Kasım tarihlerinde yazar ve yayınevlerinin İzmirli okurla buluşacağı İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarının tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda, "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyasına dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, fuarın İkinci Yüzyıl İktisat Kongresine denk geldiğini ifade ederek, "İzmir’in gelecek yüzyılını hazırlarken bu fuar, başka bir anlam ve içerik zenginliği de taşıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Fuar İzmir’de düzenlenecek İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı tanıtıldı. İZELMAN A.Ş. ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverleri buluşturacak fuarın tanıtım toplantısı Fuar İzmir’de düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve SNS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Simsaroğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya yayınevi sahipleri, yazarlar ve gazeteciler katıldı.

22 kütüphane tamamlandı

Tanıtım toplantısında Başkan Tunç Soyer, bağışları devam eden “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyasına dikkat çekerek, “Biliyoruz ki, yaşamı dönüştürmek kendimizi ifade etmekle başlar. Kendimizi ifade etmeyi zenginleştirmenin yolu ise kitaplardan geçer. İşte bu nedenle Her Mahalleye Bir Kütüphane Kampanyamız ile İzmir’deki herkesin özgürce kitaba ulaşmasına gayret ediyoruz. Bu yolda, İzmir bir kez daha dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birini gösterdi. Vatandaşlarımızla İzmir genelinde kitaplarını bağışlayabileceği kitap teslim noktalarını paylaştık. Ziyaretime gelecek olan kişilere ‘Bana çiçek değil, kitap getirin’ dedik; çünkü her kitap bir tohumdur. Kitaplardaki eşsiz bilgiler, geleceğin dünyasını inşa edecek olan gençlerimiz, çocuklarımız için var. Ve bugün gururla söylüyorum ki bağışçılarımızdan topladığımız kitapların sayısı 30 bini aştı. Biz de vatandaşlarımızdan gelen bu kitapları, yine vatandaşlarımıza ulaştıracağımız 50 kütüphaneyi inşa etmek için yola çıktık. An itibariyle 22’si bugüne kadar tamamlandı, diğerleri ise bu yılın sonuna kadar hizmete girecek” ifadelerini kullandı.

“İzmir dünyaya yön verecek bir şehir olmaya layık”

İzmir’in hazır bilgilerin tüketildiği bir yer değil, bütün dünyaya yön verecek eserlerin hayat bulduğu bir şehir olmaya layık olduğunu belirten Başkan Soyer, "Bu duruşumuzun teminatlarından biri olan İZKİTAP işte bu nedenle çok değerli. Üstelik 28 Ekim - 6 Kasım tarihleri bildiğiniz gibi İzmir’in İkinci Yüzyıl İktisat Kongresi çalışmalarıyla da örtüşüyor. Özetle İzmir’in gelecek yüzyılını hazırlarken bu fuar, anlam ve başka bir içerik zenginliği de taşımış oluyor” diye konuştu.

Kitap tutkunlarının buluşma noktası

28 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihleri arasında kapılarını açacak İzmir Kitap Fuarı, yazarların ve kitap tutkunlarının buluşma noktası olacak. Fuar boyunca yazarlarla söyleşiler, imza günleri, paneller, canlı yayınlar ve özel etkinliler olacak. Sorbonne Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Nedim Gürsel İZKİTAP – İzmir Kitap Fuarı’nın “Onur Konuğu” olacak. Fuar için İzmir’in belirli noktalarından servis kaldırılacak.