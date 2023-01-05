İzmir’in Kiraz ilçesinde 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’in Kiraz ilçesinde 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İzmir’in Kiraz ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.Ç ve M.K isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 2 adet tüfek, 2 adet hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde. bir miktar para ve şüphelilere ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç ve M.K isimli 2 şahsın, TCK 188 kapsamında mevcutlu olarak Kiraz Savcılığına sevk edileceği öğrenildi.