İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) 2022-2023 akademik yılına açılış töreni ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, ÖSYM tercihlerinde yüzde 95 doluluk oranına eriştiklerini belirterek, “3 dönemdir İzmir’de mezun verebilmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) 2022-2023 akademik yılına açılış töreni ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, ÖSYM tercihlerinde yüzde 95 doluluk oranına eriştiklerini belirterek, “3 dönemdir İzmir’de mezun verebilmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) 2022-2023 akademik yılına açılış töreni ile başladı. Törene, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, İzmir’de eğitim-öğretim hayatına 2018-2019 akademik yılında başladıklarını hatırlatarak, “3 dönemdir İzmir’de mezun verebilmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yüzde 95 doluluğa eriştik”

İKMYO’nun ÖSYM tercihlerinde yüzde 95 doluluk oranına eriştiğini belirten Küçükaltan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Meslek Yüksekokulumuzun temel misyonu alanında donanımlı, sektörlere kolayca entegre olabilen, iş arayan değil ‘aranan’, görev yaptığı yerlere literatürdeki tanımıyla ara insan gücü olarak başlayıp, donanım ve birikimiyle ‘ana’ elemana dönüşebilen bireylerini yetiştirmektir. Bunun için öğretimi okulla ve mevcut akademik kadromuzla sınırlı tutmayıp, öğrencilerimizi sektör temsilcileriyle buluşturmak, yani eğitimi sahada vermek olmazsa olmazımızdır. Bu çerçevede 30 kurum ve kuruluş ile eğitim işbirliklerini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu işbirliklerimizle öğrencilerimiz bu kurumlarda mesleki eğitim ve stajlarını tamamlamışlardır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) ile özellikle sağlık alanında çok sayıda öğrencimiz stajlarını başarıyla gerçekleştirmiştir. Ayıca, Yüksekokulumuzda 2 gün süren kariyer günleri, geçtiğimiz yıldan bu yana artık Kariyer Dönemine dönüşmüş ve tüm bir yıla yayılmıştır. Böylece öğrencilerimizin daha çok sektör temsilcileri ile daha geniş bir sürede bir araya gelebilmelerinin de önü açılmıştır.”

“DGS başarılarından gurur duyuyoruz”

DGS olarak adlandırılan merkezi Dikey Geçiş Sınavına giren mezunlarının başarılardan da gurur duyduklarını söyleyen Küçükaltan, “Bu mezunlarımızın sürecek lisans eğitimlerinde de başarılı olduklarını görmek mutluluğumuz olacaktır. Tüm mezunlarımız, ‘Kavram Mezunlar Derneği’miz ile mezuniyet sonrasında da Kavram ailemizin birer paydaşı olmayı sürdüreceklerdir. Kendilerini bu vesileyle kutluyorum” dedi.

“Gelecek farklı düşünen ve farklılık oluşturanlarındır”

Meslek Yüksekokuluna yeni başlayacak öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Derman Küçükaltan, “Geleceğin aranan elemanı olabilmek için burada aldığınız eğitimin üzerine mutlaka kendiniz de yeni bilgiler eklemelisiniz. Alanınızla ilgili gelişmeleri, etkinlikleri bugünden itibaren kendiniz de yakından izlemelisiniz. Buradan mezun olduğunuzda, diğer binlerce mezundan farklı olabilmeniz ve onlara karşı farklılık oluşturabilmeniz bireysel gayretlerinizin çoğalmasına da bağlıdır. Gelecek farklı düşünen ve farklılık oluşturanlarındır” diye konuştu.

“Meslek Yüksekokulunun bu aşamaya kuşkusuz özveri ve büyük gayretle gelindiğini özellikle belirtmek isterim” diye konuşmasına devam eden Küçültan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yüksekokulumuzun bu düzeye gelmesindeki çok değerli destekleri için Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Dr. Erkan Çelik’e şükranlarımız sonsuzdur. Ayrıca Mütevelli Heyetimizin çok değerli üyelerine, Müdür Yardımcılarımıza, Yüksekokul Sekreterimize, Bölüm ve Program Başkanlarımıza, Koordinatörlerimize, tüm akademik-idari personelimize, İstanbul’dan her daim değerli desteklerini gördüğümüz Beykent ve Doğuş Üniversitelerinin değerli Rektörlerine, İzmir’deki Üniversitelerimizin Rektörlerine, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile daha önce Yüksekokulumuz yönetiminde bulunan değerli hocalarımıza, bizimle daha önce İstanbul ve İzmir yerleşkelerimizde görev yapmış tüm akademik-idari personelimize bizlere kattıkları için içten şükranlarımı sunuyorum.”

Meslek Yüksekokulunun açılış dersi ise “Covid-19 Pandemisi - Tamam mı? Devam mı?” başlığında, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tarafından verildi. Akademik yıl açılışı, oryantasyon programı ile devam etti.