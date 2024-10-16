Midilli Adası Fotoğraf Kulübü Başkanı (FEM) BabisStilyandis ve eşi Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi'ni ziyaret etti. Stilyandis'i İzmirli fotoğraf tutkunlarından müze hakkında bilgi aldıklarını kendisine müzeyi mutlaka görmeleri gerektiği söylendiğini ifade etti. İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde müzenin bağışçısı, kreatör ve Hamza Rüstem'in torunu Mert Rüstem, müzeyi ziyarete gelen Midilli Adası Fotoğraf Kulübü Başkanı Babis Stilyandis'e, müzede yer alan fotoğraf makinelerinin tarihsel süreçleri tek tek anlatırken, fotoğraflar hakkında da detaylı bilgi verdi.

Mert Rüstem, müzeyi oluştururken dedesinin kullandığı fotoğraf makineleri ve o makinelerle çektiği fotoğrafların yalnızca burada sergilenmesini değil o dönemin ruhunu da yansıtmak istediğini ifade ederek, "Görüyorum ki başarmışım. Bu müzeyi dünyanın değişik yerlerinden gelerek gezen çok sayıda fotoğraf tutkunu insanlar var. Midilli bizim komşumuz geldiğimiz topraklar tabi ki onla rda ben de bu ziyaretten çok memnun olduk ve duygulandık. Dedemin isminin oralarda bilinmesi beni son derece mutlu etti " dedi.

Müzeye hayran kaldığını belirten Midilli Adası Fotoğraf Kulübü Başkanı Babis Stilyandis, bu önemli müzenin Avrupa’nın da sayılı müzelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Müzede en çok Hamza Rüstem'in özel eşyaları ve çektiği fotoğrafların yer aldığı salondan etkilendim. Hayatımda ilk kez Camera Obscura'da oluşan görüntüyü büyük bir hayretle izledim. En kısa zamanda dernek üyeleri ile görüşerek Midilli de bir sergi açmak ve dernek üyesi arkadaşlarımla beraber İzmir’e gelmek istiyorum" diye konuştu.

