İzmir'de Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.İZMİR (İGFA) - Yıl boyunca sürdürülen rutin kontrollerin yanı sıra, ekipler unlu mamüller, şekerleme ve kuruyemiş satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, iş yerlerinin ruhsat durumu, hijyen koşulları ve reyon satış fiyat etiketleri titizlikle kontrol edildi. Ekipler, eksik ya da uygunsuz durumlarla karşılaştıklarında iş yeri sahiplerini bilgilendirerek gerekli uyarılarda bulundu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Vatandaşlarımızın yeni yıla sağlıklı ve huzurlu bir şekilde girmesi bizim için öncelikli bir konudur. Denetimlerimiz, halk sağlığını korumak ve esnafımızın kurallara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla aralıksız devam edecek” dedi.

Karabağlar Belediyesi yetkilileri, denetimlerin yeni yıl boyunca da süreceğini ve gerekli durumlarda cezai işlemler uygulanacağını ifade ettiler.