İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar’ın Uzundere semtindeki kentsel dönüşüm alanında projelendirdiği hizmet binasının yapımını tamamladı. Bölgede yeni konutlar inşa edilirken kazandırılan yeşil alanlar ve sosyal donatı birimleriyle mahalleleri de sağlıklı şekilde dönüştürülüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak şekilde yüzde 100 uzlaşı, yerinde dönüşüm ve belediye garantörlüğünde şehrin 6 bölgesinde hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleri sürüyor.

Göreve gelir gelmez Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’nı yeniden kuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, vatandaşlar için güvenli konutlar inşa edilirken, sosyal donatı alanları ve yeşil çevre ile sağlıklı mahallelerin oluşturulması için çalışmalara hız kazandırdı.

4 etap halinde planlanan Karabağlar Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde sosyal donatı kapsamında yapılan hizmet binasının yapımı tamamlandı. Binanın öncelikle engelli çalışmalarında kullanılmak üzere en kısa sürede kapılarını açması için hazırlıklar sürüyor. Başkan Dr. Cemil Tugay, 2 bin 350 metrekarelik inşaat alanında yer alan 4 katlı binadaki çalışmaları inceledi.

Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bir merkez kuralım denilse böyle bir yer bulunmaz” diyerek sözlerine başladı. Kentsel dönüşümden yararlanan bazı vatandaşlarla sohbet eden, yurttaşlara herhangi bir talep ve ihtiyaçları olup olmadığını da soran Tugay, “Burada yapacağımız yeni konutlar var. Pazar yeri için çalışıyoruz, onu yapacağız. İhtiyaç duyulan her şey burada olacak. Göreve geldiğimizden beri sorunlarla uğraşsak da elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Arkadaşlarımız da çok gayretli şekilde çalışıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde mevzuata aykırı ve sağlıksız konut stoku sorununu çözmekle yetinmiyor. Aynı zamanda ulaşım sıkıntıları, altyapı eksikliği, yeşil alan ve sosyal donatı yetersizliği gibi problemlerin de çözülmesini sağlayarak afete dirençli kent alanları oluşturma hedefiyle yol alıyor. Kentsel dönüşüm alanlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan tasarım projelerinde konut alanları ile alanın ihtiyacı olan sosyal donatı bölümleri de planlanıyor. Bu kapsamda Uzundere kentsel dönüşüm alanında yaklaşık 3 bin 800 birim konut-konut altı ticaret, ofis ve otel kompleksi, gençlik merkezi, spor, eğitim ağırlıklı bir spor kompleksi, sosyal ve kültürel merkezler, açık pazar alanı, otopark alanları hayata geçiriliyor.

Uzundere'de birinci ve ikinci etabı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 744 konut ve 73 işyeri olmak üzere 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etti. 3’üncü etapta yaklaşık bin 422 bağımsız bölüm 4’üncü etapta yaklaşık bin 307 bağımsız bölüm yapılacak. Uzundere'deki inşaatların en kısa sürede bitirilmesi için de ihale çalışmalarına başlandı.