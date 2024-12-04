arabağlar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla Sosyal Market’i Bozyaka Mahallesi Pazaryeri alt katına taşıdı.

İZMİR (İGFA) - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuru yaparak Sosyal Market kartı kullanmaya başlayan ihtiyaç sahipleri, ellerindeki kartlarla puan sistemi üzerinden giysi, erzak, oyuncak ve mobilya gibi temel ihtiyaçlarını bu marketten temin edebilecek.

Türk Kızılay Karabağlar Şubesi işbirliğiyle hayata geçirilen Sosyal Market’in açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Türk Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahrettin Yörek, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti yöneticileri, Türk Kızılay il ve ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Kınay “Dayanışmamızı büyütüyoruz”

Açılışta konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Sosyal Market’in önemine vurgu yaparak “Bugün burada bir açılış yapmıyoruz; dayanışmamızı büyütüyoruz. Göreve başlarken Karabağlar’da temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra dayanışma içinde olacağımızın sözünü verdik. Her acıyı ve sevinci paylaşacağımızı, elimizde ne varsa ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağımızı söylemiştik. Bugün, ekonomik ve toplumsal zorlukların arttığı bir dönemde, mevcut çalışmalarımızı genişletiyoruz. “Askıda Mobilya’, ‘Askıda Kıyafet’, ‘Askıda Kırtasiye’ ve özellikle çocuklarımız için ‘Askıda Oyuncak’ projelerini de hayata geçiriyoruz. Bozyaka Pazar Yeri’nin altındaki alanı düzenleyerek Sosyal Market’i büyüttük. Türk Kızılay Karabağlar Şubesi ve diğer işbirlikçilerimizle birlikte dayanışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kınay “Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri 8 ay gibi kısa bir sürede tek tek hayata geçiriyoruz”

Seçim öncesinde verdikleri sözleri, 8 ay gibi kısa bir sürede tek tek hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Başkan Kınay “İleriki dönemde de Karabağlar’da verdiğimiz tüm sözleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bir yandan temel belediye hizmetlerini yürütürken diğer yandan dayanışmayı büyütecek, güçlendirecek ve omuz omuza, yan yana durmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta yanımızda olan, bize yön ve omuz veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahrettin Yörek de açılışta yaptığı konuşmada, “2022 yılında Türk Kızılay Konak Şubesi ve Karabağlar Belediyesi işbirliğiyle butik bir çalışma başlatmıştık. Helil Başkan döneminde bu butiği büyüterek Sosyal Market olarak hayata geçirdik. Giyim ve gıda ürünlerinin yanı sıra oyuncak ve mobilya gibi çeşitliliği artırdık. Bu proje, ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına büyük katkı sağlayacak. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Sosyal Market Sistemi Nasıl İşliyor?

İhtiyaç sahipleri, Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne (3140 Sokak No:23A Bozyaka) istenilen evraklarla birlikte başvuruda bulunuyor. Görevlilerin değerlendirmesi sonucunda, uygun görülen vatandaşlara Sosyal Market kartı veriliyor. Bu karta yüklenen puanlarla, vatandaşlar istedikleri ihtiyaçlarını haftanın 5 günü sosyal marketten özgürce temin edebiliyor.