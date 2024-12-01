İzmir'de Karabağlar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir Şubesi ile iş birliği yaparak anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir Şubesi ile iş birliği yaparak anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte, Köy Enstitüleri’nin tarihsel önemini yeniden gündeme taşıyarak kapatılan köy okullarının hikayeleri fotoğraflarla izleyicilere aktarıldı.

Serginin açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş, etkinliğin taşıdığı anlam ve değer üzerinde durdu.

Uğantaş, “Bu sergiyi açmanın bir taraftan burukluğunu yaşıyoruz. 21. yüzyılda bir okulun kapanması kabul edilebilir bir durum değil. Köy Enstitüleri, Atatürk’ün aydınlığa ve çağdaşlığa giden en önemli projelerinden biriydi. Bizler, bu ışığı devam ettirmek ve çocuklarımızı daha iyi koşullarda eğitime ulaştırmak için mücadele etmeye kararlıyız” dedi. Ayrıca Karabağlar Belediyesi olarak eğitim projelerini yıl geneline yayarak sürdüreceklerini belirtti.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, Köy Enstitüleri’nin modern eğitime kattığı değerlerden bahsetti. Utku, 2002-2022 yılları arasında 19.708 köy okulunun kapandığını vurgulayarak, “Eğitimin olmadığı yerde boşluk olur. Bir çiçeğin açması, bir ağacın büyümesi eğitimle mümkündür. Bozkır olmaması için eğitime önem vermeliyiz” dedi. Etkinliğe desteklerinden dolayı Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a ve belediye ekibine teşekkür etti.

Fotoğraf sergisinin ardından KARBEM öğretmenlerinin hazırladığı Öğretmenler Günü filmi ve ardından, taşımalı eğitim sisteminin zorluklarını anlatan "Servis" adlı kısa film büyük beğeni topladı. Eğitim tarihimizin önemli yapı taşlarından biri olan Köy Enstitüleri’nin değerlerini ve ruhunu yeniden canlandırmayı hedefleyen sergi, 10 Aralık tarihine kadar Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Alanı’nda ziyaret edilebilecek.