Karabağlar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Engelsiz Yaşam” başlıklı bir söyleşi düzenledi. Muzaffer İzgü Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak adına önemli konular ele alındı.İZMİR (İGFA) - Engelli Hakları Savunucusu Şirince Süzek moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Şahin, Türkiye Spina Bifida Derneği Genel Başkanı Avukat Nurdan Anlı, Sürdürülebilirlik Uzmanı Süleyman Gök konuşmacı olarak katıldı.

BAŞKAN KINAY’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Etkinliği Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da izledi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Kınay. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün yalnızca bir farkındalık günü değil, aynı zamanda geçmiş bir yılın değerlendirilerek yapılanların gözden geçirildiği ve geleceğe dair adımların planlandığı bir gün olması gerektiğini belirtti.

Bu koltuklarda oturan kişilerin engelli bireylerin sesi olması gerektiğini belirten Başkan Kınay “Engelli bireylerin ihtiyaçlarını anlamalı ve bu ihtiyaçları karşılamalıyız. Amacımız, yalnızca protokol gereği yapılan işler değil, gerçek çözümler üretmek ve kalıcı farklar yaratmaktır. Hep birlikte, dayanışma içinde bu farkındalığı artırmaya ve engelli bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmeye devam etmeliyiz” diye konuştu.

Yıl boyunca yapılan çalışmaların değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Kınay “Bir önceki yıldan bugüne kadar neler yapmışız, hangi sorunlara çözüm getirmişiz, hangi hayatlara dokunmuşuz? Verdiğimiz sözlerle hangi farkları yaratabilmişiz? Bu süreçte ne kadar çok yere ulaşmışız, kimlerle dayanışma içinde olmuşuz? İşte bunları değerlendirmek için bu günler bir fırsat. Ancak, ‘mış gibi’ yaparak değil, samimiyetle ve gerçek bir dayanışma anlayışıyla hareket etmeliyiz” dedi.

Karabağlar Belediyesi olarak engellilere yönelik dört ana hedef belirlediklerini ifade eden Başkan Kınay şunları söyledi:

“Engelli bireylerin ihtiyaçlarını daha yakından anlayarak onlara yönelik politikalar geliştirmek bizim önceliğimiz. Bu tür etkinlikler ve söyleşilerle eksiklerimizi görüp doğru adımları atmak için çalışıyoruz. Yalnızca konferans salonlarında değil, mahallelerde ve evlerde bu konuları konuşmalı, alınan kararları hayata geçirmeliyiz. Amacımız engelli bireylerin hem sosyal hayatta daha görünür olmalarını sağlamak hem de ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı oluşturmak. Bu doğrultuda engelli bireylerin erişimine uygun mekanlar, sosyal etkinlikler ve destek projeleri için kaynaklarımızı seferber edeceğiz”

LEVENT ÜZÜMCÜ “SANAT FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ÖNEMLİ ARAÇTIR”

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, söyleşide yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumsal hayatta yaşadığı zorluklara değinirken, bu konuyu derinlemesine araştırmasına vesile olan “Abim” filminden bahsetti. Engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki görünmezliğine dikkat çeken Üzümcü “Türkiye’de 8,5 milyon engelli birey yaşıyor, ancak sosyal hayatta neredeyse hiç görünmüyorlar. Sanat, bu konuda farkındalık yaratmak için önemli bir araçtır. İzmir Şehir Tiyatroları olarak engelli bireylerin erişimine uygun düzenlemeler yapıyoruz” dedi.

AFETLERDE ENGELLİ BİREYLERİN DURUMU ELE ALINDI

Diğer konuşmacılardan Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice Şahin, engelli bireylerin afet anlarında karşılaştıkları zorlukları gündeme getirdi. Şahin, “Ülkemiz afetlere açık bir bölge. Engelli bireyler afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapacaklarını bilmeli ve bu konuda desteklenmelidir” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİ

Süleyman Gök ise, engellilerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine erişimde yaşadıkları sorunları anlattı. Gök, “Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yalnızca %30’u engelliler için erişilebilir durumda. Politikaların engelli bireyleri kapsayacak şekilde hızla düzenlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SPİNA BİFİDA İLE MÜCADELEDE FARKINDALIK

Türkiye Spina Bifida Derneği Genel Başkanı Avukat Nurdan Anlı, her yıl Türkiye’de yaklaşık 4 bin çocuğun spina bifida ile doğduğunu belirtti ve gebelik öncesinde folik asit kullanımının önemine dikkat çekti.

ÖZEL BİR HİKAYE PAYLAŞILDI

Etkinlikte Karabağlar’da yaşayan Kıymet Uzunerol’un yaşamı, eşi ve çocukları için verdiği mücadele hikayesi de anlatıldı. Başkan Kınay, etkinlik sonunda tüm katılımcılara fidan sertifikası vererek katkıları için teşekkür etti.