İzmir Karabağlar Belediyesi, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamayı, sosyal eşitsizlikleri azaltmayı ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaç edinen projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi ile Türk Kızılay Karabağlar Şubesi işbirliği ile daha önce hayata geçirilen sosyal market, yeni adresi olan Bozyaka Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün alt katında - Bozyaka Pazaryeri otopark bölümünde - 2 Aralık Pazartesi günü hizmete açılacak.

Daha önce Yunus Emre Pazaryeri’nin altında hizmet veren market, hem konum hem de alan yetersizliği nedeniyle Bozyaka’ya taşındı. Yeni Sosyal Market’te, gıda, hijyen malzemeleri ve hiç kullanılmamış giysilerin yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın seçim döneminde vurguladığı “Askıda Mobilya”, “Askıda Oyuncak” ve “Askıda Kırtasiye” gibi yardımlaşma ve dayanışmayı artıracak projeler de hayata geçirilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine verilen kartlardaki puanlarla marketten alışveriş yapmaya devam edebilecek.

Dar gelirli ailelerin yoğun olarak yaşadığı Karabağlar’da, belediye imkânları ölçüsünde vatandaşlara destek sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Helil Kınay, dayanışmayı güçlendirecek “askıda” uygulamalarıyla sosyal belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.