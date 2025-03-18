İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle Kadifekale Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katıldı.İZMİR (İGFA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110'uncu yıl dönümünde Kadifekale Şehitliği’nde düzenlenen törende İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, şehit ve gazi dernekleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve yurttaşlar yer aldı. Şehitlikteki tören, anıta çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, üzerinde yaşanan toprakların şehit kanları ile sulandığını söyledi.

Törende Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi öğrencisi Ela Ecem Fındıkoğlu, “Çanakkale” adlı şiiri okudu.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban şehitlik defterini imzalandı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okundu. Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edildi ve çiçek bırakıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şehitliklere karanfil bırakarak dua okudu. Şehit yakınları ve gazilerle de sohbet etti.