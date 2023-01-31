İzmir’de jandarma ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" buluşması öncesi, anne ve anne adaylarını uyuşturucu alışkanlığıı konusunda bilgilendirdi.

İzmir’de jandarma ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" buluşması öncesi, anne ve anne adaylarını uyuşturucu alışkanlığıı konusunda bilgilendirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ocak günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi İzmir buluşması öncesi Atatürk Kültür Merkezi’nde stant açtı. Jandarma, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi maksadıyla annelere ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çerçevede 345 anne ve anne adaylarına uyuşturucu konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı yapıldı.