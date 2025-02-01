İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yangın riskine karşı alınması gereken önlemler ile muhtemel yangınlara karşı doğru müdahale tekniklerine yönelik eğitimden geçirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerine, yangın güvenliği eğitimi verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli eğitmenlerce, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimde zabıta personeli yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve teknikleri gibi konularda bilgi sahibi oldu. 2 saat teorik, bir saat uygulamalı eğitimde zabıta personeline yangın söndürme tatbikatı da yaptırıldı.