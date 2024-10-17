Menderes’te bir köylünün yardımına koşan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 25 metrelik kuyuya düşen keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Sayısız yangın, kaza, sel gibi olaya müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu daha gerçekleştirdi. Menderes’te bir köylü, keçisinin kuyuya düştüğü ihbarında bulundu. Güney Bölge Birinci Posta Kurtarma Ekibi, hemen olay yerine gitti. Ahmetbeyli yolu üzerinde, meralık alandaki yaklaşık 25 metrelik kuyuya düşen keçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kuyunun derinliği lazermetre ile ölçüldü. 5 kişilik ekip, daha sonra gaz ölçüm cihazı ile kuyu içerisindeki gaz miktarının ölçümünü de yaptı. Yoğun gaz olduğu belirlenen kuyuya, temiz hava teneffüs cihazı takarak inen itfaiye eri, kurtarma aparatını yeni doğum yapan ve ikiz yavruları olan keçiye bağladı. Hayvan, 30 dakika içinde bulunduğu kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. Köylüler, itfaiye ekiplerini tebrik ederek alkışladı.