İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özel sektörde çalışan itfaiyecilere Toros’ta bulunan eğitim tesislerinde genel bir eğitim veriyor. 2022’de 12 bin 500 kişi yangın, arama-kurtarma, trafik kazalarında kurtarma, kimyasal maddelerin tanınması, kimyasal yangınlara müdahale gibi acil durumda yapılacak müdahaleleri öğrendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özel sektörde çalışan itfaiyecilere Toros’ta bulunan eğitim tesislerinde genel bir eğitim veriyor. 2022’de 12 bin 500 kişi yangın, arama-kurtarma, trafik kazalarında kurtarma, kimyasal maddelerin tanınması, kimyasal yangınlara müdahale gibi acil durumda yapılacak müdahaleleri öğrendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü Toros’ta bulunan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde yurttaşlara yönelik çeşitli eğitimler veriyor. Merkezde özel sektörde çalışan itfaiye ekiplerine, yangın ve doğal afet gibi durumlara hızlı ve etkili müdahale teknikleri öğretiliyor. Doğal Afet Eğitim Simülasyonları, gerçeğe yakın müdahale teknikleriyle, eğitime katılanları afetlere hazırlıyor. Geçen yıl 12 bin 500 kişiye eğitim verildi.

Çok yönlü eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimlerle temel afet bilincinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. İsmail Derse, “Burada iş yeri ve fabrikalardaki acil durum ekipleri ile yangın söndürme ekiplerine eğitim veriliyor. Birinci öncelik bu tür olaylarda onların hayatta kalmasını sağlayacak temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak. Dumanlı ve zehirli ortamlardaki müdahale şekillerinin yanı sıra temiz hava solunum cihazları, duman maskeleri ile çalışmayı öğreniyorlar. Bir kriz anında yapacakları standart hareket tarzlarını da öğretiyoruz” dedi.

“Türkiye’ye örnek tesis”

Katılımcıların gerçeğe yakın bir simülasyon merkezinde deneyim kazandıklarını dile getiren Derse, “Alevin sıcaklığını hissederek, duman ve zehirli gazları hissederek burada bir müdahale yöntemini öğreniyorlar. Müdahale esnasında heyecanlarını da nasıl yeneceklerini tecrübe ediyorlar. Hayatta kalabilecek, meslektaşlarını kurtarabilecek, tahliye yöntemlerini uygulayabilecek bir alanda eğitim alıyorlar. Dumanlı ortamlarda hareket tarzı, araç yangınları, mutfak yangınları gibi yangınlara müdahaleyi öğreniyorlar. Burası Türkiye’de örnek bir tesis” diye konuştu.

“Yangının içerisindeymişim gibi hissettim”

Özel bir şirkette çalışan ve Toros’ta verilen eğitimlere katılan Mehmet Kirkit, yangının içerisinde kalma hissini yaşadığını belirterek, “Normalde fabrikada da bu tür eğitimler yapıyorduk ama böylesini ilk kez deneyimledim. Bizim için de bir ilk oldu. Bu eğitimden çok şey öğrendim. Yangına nasıl müdahale edeceğimi öğrendim. Çok faydalı oldu” diye konuştu.

“Eğitim alırken bu görevin ne kadar zor olduğunu gördüm”

Serdar Zeytinciler ise önemli deneyimler kazandığını ifade ederek, şunları söyledi: “Bazı müdahaleler dışardan basit gibi görünüyor ama öyle değil. İçerde ısı çok yüksek. Burada eğitim alırken, bu görevin ne kadar zor olduğunu gördüm. Özverili çalışılması gereken bir iş. Çoğu zaman insanları kurtarmanız gerekiyor.”

“Nasıl müdahale edebileceğimizi öğrendik”

Gürcan Güler de “Biz de iş yerimizde eğitim alıyoruz ancak bu şekilde çok maksatlı bir binamız yok. Burada daha profesyonel eğitim alıyoruz. Güzel bir tecrübe. Böyle bir eğitim almak iş dışında sivil hayatımız açısından da önemli. Evimizde veya işimizde olsun, bu tür tehlikelere karşı önlem alabileceğimizi, nasıl müdahale edebileceğimizi öğrendik” diye konuştu.

“Burada sıcağa, gaza, aleve maruz kalıyoruz”

Çalıştıkları yerde 50 kişilik itfaiye ekibinin bulunduğunu dile getiren Enver Eroğlu da İzmir İtfaiyesi’nden sürekli eğitim aldıklarını vurguladı. Enver Eroğlu, “Profesyonel yangın eğitimi denildiğinde, Toros Eğitim Merkezi bizim için çok önemli. Çünkü burada kendi ekipmanımızı, tecrübelerimizi test edebiliyoruz. Birçok yerde böyle bir tesis bulamadık. Ekibimiz için burası çok önemli çünkü rahatlıkla çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada sıcağa, gaza, aleve maruz kalıyoruz. Bir anlamda gerçeği arkadaşlarımız görebiliyor” dedi.