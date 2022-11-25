İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen depremin ardından İzmir Ticaret Odası ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, depremde evlerini kaybeden vatandaşlara yönelik “Birlikten İzmir doğar” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasıyla alınan evler, bugün yapılan kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi. İzmir Ticaret Odasında noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde depremzedelere toplamda 84 daire teslim edildi.

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen depremin ardından İzmir Ticaret Odası ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, depremde evlerini kaybeden vatandaşlara yönelik “Birlikten İzmir doğar” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasıyla alınan evler, bugün yapılan kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi. İzmir Ticaret Odasında noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde depremzedelere toplamda 84 daire teslim edildi.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği bir araya gelerek “Birlikten İzmir doğar” sloganıyla evsiz kalan depremzedeler için kampanya başlattı. Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) satın alınan 62’si 2+1, 22’si 3+1 olan toplamda 84 daire bugün İzmir Ticaret Odasında düzenlenen kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.

Kura çekimine katılarak konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bugün bizim için yaşanan büyük hüznün arkasından mutlu bir gün aslında. 30 Ekim 2020 tarihindeki depremle güzel şehrimiz İzmir sarsıldı ve 117 canımızı kaybettik. Deprem, hepimizin gerçeği. Bundan kaçınmamız mümkün değil. Bulunduğumuz coğrafya bunu doğuruyor. İzmir’de çok yakın bir dönemde 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelerek hatırlattı kendini bize. Bu coğrafyanın realitesi bu. Bundan kaçış yok. Depremin akabinde biz ne kadar büyük bir milletiz, ne kadar büyük bir devletiz bunu gördük. Deprem olduktan sonra İzmirliler ne kadar alicenap bir şehir ahalisi olduğunu, bizim milletimizin ne kadar büyük bir millet olduğunu ve devletimizin ne kadar büyük bir devlet olduğunu tanımış olduk. Depremin akabinde hem depreme maruz kalan vatandaşlarımızın duruşu, sakinliği, sükuneti, olayı kabullenişi ve sonrasında yapılması gereken işleri soğukkanlılıkla yapmaları, bizim o sırada yapmamız gerekenleri ve dağıtmamız gereken yardımları dağıtırken bize sağladıkları kolaylıklar, bunlar her türlü takdirin üzerindeydi. İzmirli hemşerilerimiz gerçekten vakur bir duruş sergilediler” diye konuştu.

Depremden sonra İzmir başta olmak üzere tüm ülkenin kenetlenip bu yarayı sarmak için seferber olduğunu dile getiren Köşger, “Bu gün noter huzurunda icra edeceğimiz kura çekme işlemi, işte o günkü dayanışma ruhundan ortaya çıktı. Bu kuruluşlarımız bir araya gelerek depremde canlarını kaybeden hemşerilerimin ailelerine birer ev alınması noktasında seferber oldular. O günkü o ruhla hep beraber ortak verdiğimiz bir karar bu. Depremde vefat eden 117 canımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Giden can geri gelmez. Buna kimsenin gücü yetmez. Dua etmekten başka onlar için yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bu hemşerilerimiz aynı zamanda mal mağduriyeti de yaşadılar. En azından birer evlerinin olması konusunda bir gayret içerisine girildi. Bu gayretin sonunda bu günkü tablo ortaya çıktı” dedi.

“Birlikten İzmir doğar”

Depremlerin ülkenin bir gerçeği olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise “Salı gecesi Düzce’de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem, bu gerçeği bir kez daha tüm şiddetiyle yüzümüze vurdu. Ama bu ikinci Düzce depremiyle şunu da gördük, yerinde kentsel dönüşüm, hem canı hem malı koruyor. İzmir olarak 30 Ekim 2020’de yaşadığımız ve 117 canımızı kaybettiğimiz depremin üzerinden iki yıl geçti. Acımız hala taze, canımız hala çok yanıyor. Yaşadığımız bu acıyı paylaşarak azaltmak için, bundan 2 yıl önce kentin önde gelen iş dünyası kurumları olarak, Valimizin himayelerinde ’Birlikten İzmir doğar’ dedik ve bir kampanya başlattık. Hedefimiz, can kaybına uğrayanların ailelerini en kısa sürede güvenle yaşayacakları birer sıcak yuvaya kavuşturmaktı. İzmir sivil toplum kuruluşları bu çabaya canı gönülden destek verdi. Başlattığımız kampanyada hedef rakama kısa sürede ulaştık. Konutların, sosyal ve eğitim alanlarının inşası için gereken her şeyi yapmışken yaşadığımız öngörülmeyen ekonomik süreç zorlukları bizi yavaşlatınca daha fazla mağduriyete yol açmamak için depremzede vatandaşlarımıza TOKİ’nin hazır evlerinden almaya karar verdik. TOKİ de bu konuda bize sürecin başından itibaren çok destek oldu, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün, tüm hak sahiplerini adil bir şekilde kapsayan 84 konutu depremzede kardeşlerimize teslim etmek üzere bir aradayız. Bu uzun süren çabayı, geride kimseyi bırakmama duyarlılığı olarak görmenizi ve öyle değerlendirmenizi rica ediyorum” şeklinde konuştu.