İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen "Gençlik Söyleşileri" programında öğrencilerle buluştu.İZMİR (İGFA) - Söyleşi etkinliğinde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, mesleki eğitimin Türkiye için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Konuşmasında öğrencilere hitaben, “Size emek veren, destekleyen ailenize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Bugün burada toplanmamızın amacı, meslek liselerinin önemini sizlere bir kez daha hatırlatmak ve nitelikli iş gücüne olan ihtiyacımızı aktarmaktır. Sizler, ülkemizin geleceğini şekillendirecek bireylersiniz. Bu anlamda doğru yerde olduğunuzu ve hayatınızın en doğru tercihini yaptığınıza inanıyorum.” ifadelerini kullanarak meslkei eğitimin önemini vurguladı.

Gençlerin sorularını da yanıtlayan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, eğitimden sanata, teknolojiden kültürel değerlere kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı.

Öğrencilere yalnız olmadıklarını ve hayallerine ulaşma yolunda her zaman onları desteklemeye devam edeceklerini belirten Dr. Ömer Yahşi, "Yarının dünyasını şekillendirecek olan siz gençleri dinlemek ve anlamak bizim en büyük sorumluluğumuz." diyerek gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.