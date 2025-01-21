İzmir İHH Arama Kurtarma Ekibi, AFAD’ın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak orta akreditasyon seviyesine yükseldi. Bölgedeki afet müdahale gücüne önemli katkı sağlayan ekip, 67 kişilik uzman kadrosuyla artık daha güçlü bir şekilde sahada olacak.İZMİR (İGFA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İzmir Arama Kurtarma Ekibi, AFAD’ın ulusal standartlarda belirlediği akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayarak orta akreditasyon seviyesine yükseldi. Toplam 67 gönüllüden oluşan ekip, sahadaki operasyonel yeteneklerini ve kriz müdahale kapasitelerini bir kez daha kanıtladı.

AFAD’ın orta akreditasyon seviyesi, bir arama kurtarma ekibinin ulusal ve uluslararası standartlarda müdahale kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu seviye hem doğal afetlerde hem de insani krizlerde etkin ve hızlı müdahale anlamına geliyor.

Eğitim ve Ekipman Yatırımları Sonuç Verdi

İzmir İHH Arama Kurtarma Ekibi, bu başarıya düzenli eğitimler, saha tatbikatları ve ekipman modernizasyonuyla ulaştı.

Ekip üyeleri, deprem, sel, heyelan ve diğer doğal afetlere yönelik teknik bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla sürekli olarak eğitim alıyor. Ayrıca ekip, afet bölgelerinde etkili arama kurtarma faaliyetleri yürütmek için AFAD ile koordineli olarak çalışıyor.

İzmir İHH yetkililerinden alınan bilgilere göre, ekibin bu başarıyı elde etmesindeki en önemli faktörler arasında gönüllülerin özverili çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğinin etkisi bulunuyor.

İzmir İHH yetkilileri şu açıklamayı yaptı: “AFAD’ın akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, yıllardır süregelen çalışmalarımızın ve emeklerimizin bir sonucudur. Hedefimiz, her zaman en hızlı ve etkin şekilde insanlara ulaşarak hayat kurtarmaktır.”

Afetlere Daha Hızlı ve Etkin Müdahale

67 kişilik gönüllü kadrosuyla orta akreditasyon seviyesine ulaşan İzmir İHH, yalnızca İzmir değil, tüm Türkiye’de afet ve kriz bölgelerinde görev alabilecek. Bu seviyedeki ekipler, ulusal acil durum planlarında yer alarak büyük çaplı afetlere müdahalede daha aktif roller üstleniyor.

Küresel Standartlarda Bir Ekip...

İzmir İHH, yalnızca yerel düzeyde değil, uluslararası afet müdahalelerinde de görev yapabilecek donanım ve uzmanlığa sahip. Akreditasyonla birlikte, AFAD’ın belirlediği uluslararası kriterlere uygun olarak diğer ülkelerde yaşanabilecek krizlere de müdahale edebilecek. Bu durum, Türkiye’nin insani yardım çalışmalarındaki lider konumunu destekler nitelikte.

İzmir İHH’nın Öncelikleri...

İzmir İHH, bu akreditasyonun ardından:

- Bölgedeki arama kurtarma kapasitelerini artırmayı,

- Daha fazla gönüllüyü eğitmeyi,

- Modern ekipman yatırımları yapmayı,

Afet farkındalığı ve önleyici tedbirler konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.