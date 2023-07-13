İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sporu kentin en önemli kültür öğelerinden birine dönüştürme hedefiyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, daha önce futbol ve basketbol gibi takım sporlarındaki vizyon değişikliğini hentbola da taşıyor.

İzmir’de hentbolun yeni bir proje çerçevesinde kentin geneline yayılması beklenirken hedefler arasında daha fazla çocuğa spor yaptırmak, hentbolu kent geneline yaymak ve sürdürülebilir spor ilkelerinden hareketle yepyeni bir vizyona sahip olmak yer alıyor. Yeni bakış açısı çerçevesinde hentbol tabana yayılacak, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile İzmir’de önemli bir sinerji oluşturulacak, hentbol spor okulları daha önem kazanırken, altyapı takımlarına odaklanma artacak. Diğer yandan İzmir’deki amatör kulüpler ve okullarla iş birlikleri güçlendirilirken, erkek ve kadın profesyonel hentbol A takımlarının transfer, Avrupa ve lig bütçeleri tamamen yeni projeye aktarılacak.

İzmir, plaj voleybolunda yükselişte

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, üç yıl önce voleybolda başlattığı vizyoner değişim sayesinde İzmir’i plaj voleybolunda uluslararası organizasyonlar merkezi düzeyine taşımıştı. Hentboldaki değişimin de ilk adımı olarak geçen hafta İnciraltı Tesisleri’nde İzmir tarihinde ilk kez EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası organize edildi. Şampiyona sonrası Federasyon Başkanı Uğur Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne özel olarak teşekkür etti.