32 yıl önce evinin önünde aracına yerleştirilen bomba nedeniyle katledilen araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu İzmir Güzelbahçe’deki büstü başında anıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu büstü önünde gerçekleştirilen törene CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkan Mustafa Günay, CHP eski milletvekili Musa Çam, Eski İzmir Belediye Başkanı Ceyhan Demir, CHP Narlıdere eski İlçe Başkanı Şahin Fırat, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Güzelbahçe Belediye BaşkanıMustafa Günay, 32 yıldır acının halen dinmediğini belirterek, "Bugün burada, Türk basınının cesur kalemi, demokrasinin yılmaz savunucusu, gerçeklerin peşinde yorulmadan koşan bir aydın olan Uğur Mumcu’yu anmak için bir araya geldik. Uğur Mumcu, yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda bir halk sevdalısıydı. O, kalemini hiçbir zaman eğip bükmeden, hakikatin ışığını karanlıkta parlatmak için kullandı. Onun mücadelesi, bir aydın sorumluluğunun ne anlama geldiğini hepimize göstermiştir.1993 yılının o kara Ocak gününde alçak bir suikast sonucu aramızdan ayrıldığında, aslında sadece bir insanı değil, özgürlüğü, demokrasiyi ve adaleti savunan bir simgeyi kaybettik. Ancak onun fikirleri, yazıları ve kararlılığı bugün hâlâ bizlere yol göstermeye devam ediyor. ‘Vurulduk ey halkım unutma bizi’ Bugün, onun bu sözü bizlere bir miras olarak kalmıştır. Çünkü fikirlerin, düşüncelerin ve inançların geleceğin nesillerine aktarmamız gerekiyor. O iyi bir Atatürkçüydü, iyi bir Cumhuriyet savunucusuydu. Karanlık güçler bu duruşu ve inancını kabul etmedikleri için onu katlettiler. Ama biz onun fikirlerini düşüncelerini daima yaşatacağız" diye konuştu.

GÜZELBAHÇE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NE UĞUR MUMCU DEMOKRASİ MEYDANI İSMİ

Uğur Mumcu’nun ismini Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Demokrasi Meydanı’na vererek yaşatacaklarını belirten Başkan Günay, ‘‘Güzelbahçe halkı olarak Uğur Mumcu’yu hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Uğur Mumcu hayatını aydınlığa, devrime, demokrasiye ve özgürlüğe adamış büyük bir aydındı. Bu uğurda canından olacağını bile bile kaleminden hiçbir zaman taviz vermedi. Karanlık güçlere karşı verdiği mücadele bizlere bir örnek ve emanet. Biz de bu yol da bu karanlık günlere karşı aynı biçimde mücadele etmeye devam edeceğiz. Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Demokrasi Meydanı’na Uğur Mumcu’nun adını vererek adını orada da yaşatmak için önümüzdeki mecliste karar alacağız. Atatürk Kültür Merkezi’nin yani Atatürk’ün olduğu yerde Uğur Mumcu da olacak ve orada da ismini yaşatacağız’ ’dedi

Tören, katılımcıların ellerindeki karanfilleri Uğur Mumcu anıtına bırakmalarıyla sona erdi.