İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, sahada özveriyle çalışan işçilere kendi elleriyle baklava yedirerek çalışmalardan dolayı teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Belediye Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri personelini sahada ziyaret ederek projelerin hızla gerçekleşmesi için canla başla çalışan işçilere tek tek teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa Günay, elleriyle baklava ikram etti.

Güzelbahçe Belediyesi’nin sahada çalışan emek veren personelini ziyaret eden Başkan Günay, ekiplerin büyük özveri ve istekle sahada görev yaptıklarını belirtti.

Güzelbahçelerin de çalışmalardan duydukları memnuniyetti dile getirdiğini ifade eden Başkan Günay, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren de çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu konuda Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan saha çalışanlarını sürekli ziyaret ediyorum, arkadaşlar büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bugünde yapımı devam eden kreş, etüt merkezi ve aşevimizin yetişmesi için büyük çaba sarf ediyorlar. Hem kendilerine motivasyon ve moral olsun hem de ekipçilik adına bugün personelimize tatlı ikramettik. Emekleri çok büyük. Sahada görev yapan işçilerimiz Güzelbahçe Belediyesi’nin görünen yüzleri. Halkla iç içeler, vatandaşlarımız onlarla muhatap. Onların çalışmaları davranışlarıbizim aynamız. Personel mutlu çalışıyorsa başarılıyız demektir” diye konuştu.