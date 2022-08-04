İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Güzelbahçe Belediye Meclis üyeliği ve Güzelbahçe Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığı yapan Alparslan (Alpay) Kandemir adına ölüm yıl dönümünde park açılışı gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Parkın açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcıları, CHP eski milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ve ilçe yönetimi, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ve ilçe yönetimi, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İyi Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Afet Albaş ve ilçe yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, Alpay Kandemir’in ailesi, STK başkanları ve yöneticileri ile Güzelbahçeliler katıldı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Alpay Kandemir ile 2009 yerel seçimlerinde bu yana omuz omuza siyaset yaptığını anımsatarak, "Evet, belki siyasi olarak bazen ters düştük, fikirlerimiz uyuşmadı fakat hiçbir zaman birbirimize karşı nezaketimizi ve saygımızı kaybetmedik. Alpay Güzelbahçe’nin koca yürekli insanıydı. Esnaflığında ve siyasetinde hiç kimseyi hiçbir zaman kırmadı. Bugün burada onun ismini yaşatmak bizler için büyük bir mutluluk ve gurur. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Alpay Kandemir’in eşi Derya Kandemir’de “Belki siyasi olarak benim için ailem için hem mutlu hem gururlu bir gün ama çok da zor bir gün. Bir sene nasıl geçti bilemiyorum. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok onun yokluğu bizi derinden üzüyor. O iyi bir baba ve eşti. Bize sevgiyi doya doya tattırdığı için teşekkür ediyorum ve başkanımıza, emek veren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”dedi.

Konuşmalar sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Derya Kandemir’e Alpay Kandemir’in fotoğrafını hediye etti.

Ardından parkın açılışı yapıldı. Açılışta duygusal anlar yaşandı.