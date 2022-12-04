"İzmir’de İyilik Var" etkinliği bu sene “Girişimciliğin İyilik Hali” teması ile düzenlendi. Etkinlik amacıyla Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde atölyeler ve paneller gerçekleşti.

"İzmir’de İyilik Var" etkinliği bu sene “Girişimciliğin İyilik Hali” teması ile düzenlendi. Etkinlik amacıyla Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde atölyeler ve paneller gerçekleşti.

Yaşar Üniversitesinin, 2016 yılında “Kampüste İyilik Var” sloganıyla başladığı iyilik yolculuğu, “İzmir’de İyilik Var”a dönüşerek tüm kente yayıldı ve her yıl birçok etkinlik düzenlendi. Bu sene ise Yaşar Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü FikrimİZ Birimi, Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü Genç İzmir Birimi ve 11 sivil toplum kuruluşunun iş birliğinde gerçekleşen İzmir’de İyilik Var, Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladı. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte; Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği Başkanı Ümit Yardım ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi Kurucusu Oya Demir “Kavramlar Ağacı”, Sağlıkta Kalite Derneğinden Zeliha Silleli ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü Çiğdem Kumova “Sosyal Sorumluluktan Sosyal Girişimciliğe”, Pi Gençlik Derneği Başkanı Begüm İntepeler ve Atlas Eğitim Vakfından Rana Saygılı “Gönüllülük ve Aktif Yurttaşlık” adlı atölyeler gerçekleştirdi. Atölye sonuçları ve tartışmalar yapıldıktan sonra katılımcılarla iletişim ağı oluşturma çalışması yapıldı. Etkinlik sonunda, katılımcılara müzik dinletisi sunuldu.

“İyilikten yola çıktık, artık sistemleri değiştirmekten bahsediyoruz”

Dünya Gönüllüler Günü’nü kutlayan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Gönül o kadar derin bir kelime ki, bence Türkçemizin en özgün kelimelerinden biri. Başka dillere tercüme etmeye çalışıyorsunuz, karşılamıyor. Gönlün açılması için insanın hissetmesi lazım. Hissetmeden o gönüllülük olmuyor. Gönüllülüğü olan herkese teşekkür ederim. Daha önce sadece sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılım ile sınırladığımız gönüllülük; yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, özel sektörü kapsayarak etki alanını genişletmiştir. İş dünyasının yüzünü değiştiren girişimciler gibi, sosyal girişimciler de sivil toplum alanının yüzünü değiştirmeye aday. Dünyada ‘sosyal girişim’ ve ‘sosyal girişimci’ kelimelerini kullanan ilk kişi olan Bill Drayton şöyle söylüyor: ‘Sosyal girişimciler yalnızca balık vermek ya da balık tutmayı öğretmekle yetinmez, balık endüstrisinde bir devrim sağlayana dek çalışır’” diye konuştu.

Sosyal girişimciliğin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar

Üniversitede sosyal sorumluluk çerçevesinde geleceğe dönük çalışmalardan da bahseden Prof. Dr. Dinçer şunları söyledi: “Üniversitemizde kuruluşumuzdan bu yana yürüttüğümüz gönüllülük uygulamalarını içeren dersimizin yanı sıra 2 yıldır sosyal girişimcilik dersini de açmış bulunmaktayız. Şimdi de sosyal etki yönetimi anlayışını yaygınlaştırmak ve sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için yeni çalışmaları hayata geçiriyoruz. Sosyal etki yönetimi ve sosyal girişimcilik konularında planladığımız çalışmaları aktarmak ve görüş alışverişinde bulunmak için paydaş ziyaretlerimize de başlayacağız. Alanın gerçek ihtiyaçlarını anlayarak ideal ve kapsayıcı bir çalışmayı hayata geçireceğiz.”

“İyilik Var, İzmir’in ruhunu yansıtan bir slogan”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise “İyilik Var, ne güzel bir slogan. Tam da İzmir’e yakışır şekilde, İzmir’in ruhunu yansıtır şekilde. Bu sloganla yola çıkan, burada bulunan bütün sivil toplum kuruluşlarını ve onların temsilcilerini alkışlıyorum. Gönüllü olmak meşakkatli ama bir o kadar da önemli ve insana dokunan, gözü görmeyene, eli tutmayana dokunan ve onları denizin derinliklerine indirebilen bir anlayışta yatıyor. İyi ki o insanlar var ve yıllardan beri bu işi yapıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de bu çalışmalara destek olmak için elinden ne geliyorsa yapmaya hazır” ifadelerini kullandı.

“Kolektif iş birlikleri çok önemli”

Türkiye’nin ilk sosyal girişimcilerinden Alternatif Yaşam Derneği Kurucusu Ercan Tutal, dernekte gerçekleştirdiği projelerden bahsederek “Dalmak Özgürlüktür projesi ile engelli bireylere dalış eğitimi verdik. Muğla’da Kaş’ta birçok dalış gerçekleştirerek onların hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Düşler Akademisinde engelli ve sosyal dezavantajlı gençlere yönelik atölyeler gerçekleştiriyoruz. Gençler, yapılmışı yapmaktansa yeni fikirler üretebilir veya var olana destek olabilir. Kolektif iş birlikleri ve paylaşımlar çok önemli. İzmir’de bu çok yaygın, kurumlar uyum içinde. Ara vermeksizin çalışmak çok önemli” dedi.

"Artık yeni şeyler söylemek lazım"

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Kevser Çimenli ise “2016 yılında İzmir’de İyilik Var hareketini hayata geçirirken amacımız gönüllülük konusunda farkındalık sağlamaktı. Artık başka bir şeyi konuşuyoruz. Sistemleri dönüştürmeyi, sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Artık yeni şeyler söylemek lazım ve biz başlıyoruz” diye konuştu.