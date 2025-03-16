İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile birlikte Gencelli, Yenifoça ve Eski Foça'da incelemelerde bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Foça'da çeşitli incelemelerde bulundu.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın da eşlik ettiği programda ilk olarak Gencelli sahil şeridini ziyaret eden Başkan Tugay, ardından Yenifoça'da yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, Eski Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı düzenleme çalışmalarını da inceledi.

Foça programına ilk olarak Gencelli sahilinden başlayan Başkan Tugay, burada yurttaşların taleplerini dinledi. Yurttaşlar kıyı düzenlemesi ile birlikte bölgeye çocuk oyun parkı ve sosyal alanlar kazandırılmasını istedi. Başkan Tugay, kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Yenifoça'da bulunan Marina'nın arka bölümündeki araç parklanmaları, trafik akışı ve yapılabilecek düzenlemelerle ilgili Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yla bilgi alışverişinde bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, sahil şeridini gezerek yurttaşlarla sohbet etti. Buradan Eski Foça'ya geçen Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda 850 metrekarelik alanda yürütülen düzenleme çalışmalarını inceledi.

Çeşitli etkinlik ve konserlerin düzenlendiği hem Foçalılar hem yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası olan meydan, imalat çalışmaları tamamlandığında estetik, işlevsel ve modern bir yapıya kavuşacak. Çalışmalar kapsamında, meydanın zemin düzenlemesinden etkinlik alanlarının genişletilmesine kadar birçok yenilik yapılacak. Kültürel ve sanatsal organizasyonların daha verimli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak.

Bu projeyle birlikte, Foça'nın merkezinde yer alan bu önemli alan kente ve ilçeye değer katacak.