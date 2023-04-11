İzmir İl Emniyet Müdürlüğü mensupları, Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen iftarda buluştu.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci yıldönümünde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bayraklı ilçesindeki bir restorantta iftar yemeği düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftara İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve emniyet personelleri katıldı. İftar öncesi dua edilirken, yemeğin ardından Kuran’ı Kerim tilaveti okundu.

İftar programında konuşan ve İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerin birçok alanda en güvenli şehirlerin başında geldiğini ifade eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkede asayişi ve güvenliği sağlıyor. Bütün dünyada kolluk güçleri sadece asayiş ve adli olaylar ilgileniyor. Bizim ülkemizde ise başka sorunlar da var. Bizim polisimiz terörle de mücadele ediyor. Terörle mücadelede çok büyük kahramanlıklar gösterdi ve bu uğurda şehitler verdi. Terör şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

“Türk polisi, 178 yıldır olduğu gibi bugün de devletine ve milletine bağlı”

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet, “Emniyet teşkilatımız, 178’nci kuruluş yıl dönümünü, siz fedakar meslektaşlarımla kutlamanın gururunu yaşıyorum. Güzel şehrimizin asayişi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için ağır ve zor şartlar altında, ailelerinizden, sevdiklerinizden ve kendinizden fedakarlıkta bulunarak görev yaptığınızı biliyoruz. Asırlar boyunca Türk milleti ebediyen hür yaşasın diye kahramanca asil kanını döken aziz şehitlerimizin izinde, her zaman daha iyisine ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen Türk polisi, 178 yıldır olduğu gibi, bugün de devletine, milletine bağlı, şan ve şerefle görevini yerine getirmenin haklı gururunu yaşamakta. Türk polis teşkilatının bugün nöbetini tutan bizler, aynı vatanseverlik ve vazife aşkı ile emanet aldığımız kutsal bayrağı, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da elden ele yükseltecek, daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.