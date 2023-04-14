İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrenci ve mezunlarını iş dünyasının temsilcileriyle bir araya getirmek amacıyla iki gün süren ‘Kariyer Fuarı’ düzenledi. İzmir Ekonomili gençler, toplam 37 firmanın katıldığı fuarda, gelecekte çalışmayı ya da staj yapmayı hedefledikleri markalarla tanıştı. Teknoloji, hizmet ve turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı fuara katılan öğrenciler, hem çevrelerini geliştirdi hem yeni kariyer fırsatlarının temelini attı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, sadece İEÜ mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda, 12-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen Kariyer Fuarı, nitelikli iş gücüne ulaşmak isteyen firmalara da fırsat sağladı. Sektörün taleplerine göre yetiştirilen, iyi derecede İngilizce bilen İEÜ’lü gençlerle birebir görüşmeler yapan firmalar, markalarını daha da geliştirecek yeni nesil iş gücüyle buluşma imkanını yakaladı.

Başarılarıyla kendilerini kanıtladılar

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, gelecek planlaması açısından Kariyer Fuarı’nın gençlere birçok fırsat sağladığını söyledi. Prof. Dr. Aşkar, “Bilimi ve aklı referans edinen, öğrendiğiyle yetinmeyip sürekli sorgulayan, daima daha iyiye odaklanan, yenilikçi fikirler üretmek için çabalayan gençler yetiştiriyoruz. Gençlerimize bu şuur ve vizyonu aşılıyoruz. Bu yüzden İzmir Ekonomi Üniversitesinin diploması her daim güçlü ve ayrıcalıklı. 500’ü aşkın mezunumuz, kariyerine yurt dışında devam ediyor. Mezunlarımızın iş dünyasındaki tercih edilirliği ve sürekli artan başarısı, üniversite olarak doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi” dedi.

Ayrıcalıklardan biri

Prof. Dr. Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlerimizi iş dünyasıyla buluşturmak için uygun zemini oluşturmamız gerektiğinin de şuurundayız. Üniversite olarak uzun yıllardır sürdürdüğümüz Kariyer Fuarı, gençlerimize sağladığımız en önemli ayrıcalıklardan biri. Bu yıl da oldukça başarılı ve nitelikli bir fuar geçirdik. Gençlerimiz ve firmalarımız, fuardan oldukça memnun ayrıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Üç koldan eğitim serisi ve kariyer fuarı

İEÜ Kurumsal İletişim Direktörü Pelin Süzen, fuara katılan firmaların yurt dışında da birçok projeye imza attığını ifade etti. 8 farklı dilde eğitimin verildiği kampüste, öğrencilerini küresel çapta kariyere imza atacak vizyonda yetiştirdiklerini vurgulayan Süzen, önümüzdeki dönemde de gençlerin kişisel gelişimlerini ve iş çevresini artıracak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Süzen; “Son 3 ay içinde, doğru bir kariyer hedefi belirleme noktasında öğrencilerimize yol göstermek amacıyla 3 koldan eğitim serisi gerçekleştirdik. ‘Staj Verimlilik Semineri’, ‘Mülakat Simülasyonu’ ve ‘İnsan Kaynakları’ (HR-101) adlı eğitimlerimize, çok sayıda öğrencimiz katıldı. Bunları yapmamızdaki temel gâye, öğrencilerimizin kişisel becerilerini artırmasını ve iş dünyasının talepleri istikâmetinde kendilerini geliştirmesini sağlamaktı. Bu noktada öğrencilerimize ciddi bir katkı sağladık. Tüm bunların ardından öğrencilerimizi, kişisel donanımlarını gösterebilecekleri Kariyer Fuarı’nda, değerli firmalarla buluşturmak da çok önemliydi. Bu hedefimize de başarılı bir fuar sonunda ulaştık. Üniversitemizde, yeniliklerin öncüsü olmaya ve gençlerin kariyer yolculuğuna ışık tutan etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.